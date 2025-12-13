Sara Errani, protagonista del mondo del tennis, annuncia il suo ritorno in campo con entusiasmo. Con un focus sui prossimi impegni, la tennista italiana conferma la volontà di continuare a competere, preparando nuove sfide sia nei doppi con Paolini che nel misto con Vavassori. Un nuovo capitolo che promette emozioni e dedizione.

Sara Errani, che cosa farà l’anno prossimo? "Continuo a giocare, sicuramente farò i doppi con Paolini e il misto con Vavassori. Non farò più il singolare, ormai l’ho abbandonato definitivamente". Che cosa la spinge ad andare avanti, a 38 anni e dopo aver vinto quasi tutto? "Beh mi diverto tantissimo a giocare sia con Jas che con Andrea, quindi direi che sia la passione per questo sport. A volte penso che potrei anche lasciare, ma se va così bene come si fa? Sono contenta così". Si aspettava questa seconda parte di carriera così ricca? "No, assolutamente. Ma ho trovato due compagni con cui mi sento molto bene, ho confidenza e fiducia. Sport.quotidiano.net

Sara raddoppia: "Anni da brividi" - Errani non smette: "A 38 anni continuo a vincere in doppio con Paolini e Vavassori, perché fermarmi? sport.quotidiano.net