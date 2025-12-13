Sarà la destra a salvare la sinistra dalla crisi del progressismo?

L'articolo analizza le dinamiche politiche e sociali attuali in Italia, concentrandosi sui rapporti tra destra e sinistra, lo sciopero Cgil e le strategie dei protagonisti politici. Si esplorano le possibili implicazioni di queste tensioni e delle decisioni dei leader, offrendo uno sguardo sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il panorama politico nazionale.

Al direttore - Sciopero Cgil travolgente, Landini pronto come faccia nuova. Giuseppe De Filippi Al direttore - Non capisco che interesse possa avere un greco a controllare un bel numero di giornali. Non sa che non c'è più nessuna Mediobanca da comprare e nessun fabbricante di occhiali con cui mettersi d'accordo? Un caro saluto. Franco Debenedetti La verità è che l'egemonia della destra nel mondo, combinata con l'irrilevanza inarrestabile del pensiero progressista, è ormai così totalizzante da essersi impossessata di tutto. La destra moderata (Meloni) è un antidoto alla destra illiberale (Salvini). Il Parlamento brasiliano controllato dalla destra prova a salvare l'ex presidente Jair Bolsonaro: ok dalla Camera alla legge che "taglia" la sua condanna a 27 anni per il tentato golpe contro Lula, uscirebbe dal carcere tra 3-4 anni