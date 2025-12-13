Sant' Egidio prepara il Pranzo di Natale a Pisa Ecco dove e come aiutare

Sant'Egidio organizza il tradizionale Pranzo di Natale a Pisa, un momento di condivisione e solidarietà. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità nel sostenere chi si trova in difficoltà, offrendo un'occasione di calore e vicinanza durante le festività natalizie. Ecco come partecipare e contribuire a rendere il Natale più inclusivo e solidale.

Pisa, 13 dicembre 2025 – C'è un'attesa che nel tempo di Natale si risveglia un po' in tutti e che rivela quella sete di famiglia, di tavola comune, di essere qualcuno amato dagli altri, che si sente sempre più forte in un tempo di dispersione e aggressivo come quello che si respira in questa stagione della storia. Ci vuole calore e profumo di casa, un abbraccio che coinvolge e confonde chi aiuta e chi è aiutato, in una città in cui anche gli sconosciuti possono diventare amici attorno alla stessa tavola. E' questa l'aria che fa respirare la Comunità di Sant'Egidio, che organizza il pranzo di Natale per il 25 dicembre, alle ore 12, alla Chiesa di San Matteo e nei locali adiacenti.

