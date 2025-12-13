Santa Lucia perché si dice che è il giorno più corto che ci sia e quale è la sua storia

Il 13 dicembre, in Italia, si celebra Santa Lucia, conosciuta come il “giorno più corto che ci sia”. Questa ricorrenza segna l’avvicinarsi delle festività natalizie, portando con sé tradizioni e significati profondi. In questo articolo esploreremo il motivo di questa espressione e la storia dietro la figura di Santa Lucia.

Quello di santa Lucia, si dice, è il “ giorno più corto che ci sia ”. Il 13 dicembre è questo nella tradizione, in particolare quella italiana, è in un certo senso anticipa le festività natalizie con profonde fede e gioia. Chi era santa Lucia. Il 13 dicembre si festeggia santa Lucia perché in questo giorno, nell’anno 304, fu martirizzata nella sua Siracusa. Lucia era una giovane donna di famiglia facoltosa, nata nell’anno 283 e orfana di padre. Nel 301 condusse la madre inferma in pellegrinaggio a Catania, città devota a sant’Agata, che apparve in sogno a Lucia, dicendole che anche lei poteva compiere miracoli e che sua madre, grazie alla fede, era guarita. Ilgiornale.it

A tutti voi e ai vostri bimbi, buona festa di Santa Lucia! - facebook.com facebook