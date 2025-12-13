Santa Lucia il 13 dicembre è il giorno dei Cicci

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, la protettrice della vista e figura molto amata nella provincia. In questa giornata, si svolgono tradizioni e riti che rendono omaggio a questa santa, simbolo di luce e speranza. Un momento importante per le comunità locali, che condividono usanze e festeggiamenti in suo onore.

 Il 13 dicembre è il giorno dedicato a Santa Lucia, protettrice della vista e figura amatissima in tutta la provincia. Un appuntamento che precede il Natale ma che, per intensità simbolica e partecipazione popolare, ne anticipa lo spirito più autentico. La devozione alla Santa si intreccia con. Avellinotoday.it

