Santa Lucia il 13 dicembre è il giorno dei Cicci

Il 13 dicembre si celebra Santa Lucia, la protettrice della vista e figura molto amata nella provincia. In questa giornata, si svolgono tradizioni e riti che rendono omaggio a questa santa, simbolo di luce e speranza. Un momento importante per le comunità locali, che condividono usanze e festeggiamenti in suo onore.

Tredicina a Santa Lucia – Preghiera Antica da Recitare per 13 Giorni (fino al 12 Dicembre)

