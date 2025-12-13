Santa Lucia è davvero il giorno più corto dell’anno? La tradizione contraddice la scienza

Il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, viene spesso associato come il giorno più breve dell’anno. Tuttavia, questa credenza popolare non corrisponde alla realtà scientifica, che indica altre date come i solstizi invernali. In questo articolo, esploreremo le origini di questa tradizione e i fatti scientifici sulla durata delle giornate in inverno.

Il 13 dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, è da sempre considerato il  giorno più corto dellanno anche se non è propriamente così. Ma perché questa convinzione così radicata nella tradizione popolare? In realtà, il giorno con meno ore di luce è il solstizio d’inverno, che cade precisamente intono al 21-22 dicembre. Tuttavia, prima dell’introduzione del calendario gregoriano, il solstizio coincideva approssimativamente con il 13 dicembre. Con la riforma del calendario, poi, si è verificato uno slittamento di circa 10 giorni. Nonostante questo, però, la tradizione popolare era ormai così radicata che è stata mantenuta l’associazione tra Santa Lucia e il giorno più corto. Cultweb.it

