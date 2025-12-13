Sanremo Conti | Tre donne al PrimaFestival Gazzoli alle Nuove Proposte Futuro? Io pronto a tutto

Durante la conferenza stampa di 'Sarà Sanremo', Carlo Conti ha annunciato le conduttrici del PrimaFestival 2026: Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey. Inoltre, Gazzoli sarà alle Nuove Proposte. Il direttore artistico ha espresso la sua disponibilità ad affrontare le sfide future, confermando l'entusiasmo per la prossima edizione del Festival di Sanremo.

(Adnkronos) – Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey condurranno il PrimaFestival. Lo ha annunciato Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, durante la conferenza stampa di presentazione di 'Sarà Sanremo', in programma domani in prima serata su Rai1. "Saranno le mie 'Charlie's Angels'. Quindi preparatevi, anche con tanto di sigla che farà . Periodicodaily.com

