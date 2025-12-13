Sanremo Conti apre al futuro e scherza sul ritorno di Amadeus | ‘La Fiorentina può vincere lo scudetto’

Carlo Conti apre il percorso verso Sanremo, commentando con ironia il ritorno di Amadeus e scherzando sulla Fiorentina. La finale di

La finale di Sarà Sanremo e il primo passo verso l’Ariston. Carlo Conti comincia ufficialmente il percorso verso Sanremo, ma intanto lascia aperta una porta sul futuro. Alla presentazione della finale di “Sarà Sanremo”, in onda in prima serata su Rai 1 dal Casinò della città dei fiori, il direttore artistico ha affrontato anche il tema più caldo: chi guiderà il Festival dopo il 2026. «L’azienda mi dimostra ogni giorno fiducia e stima. Io sono sempre al servizio della Rai», dice Conti, senza chiudere alla possibilità di una continuità. Le voci su Amadeus e la risposta in stile toscano. Stuzzicato sulle indiscrezioni che vorrebbero Amadeus di ritorno a Viale Mazzini e al Festival nel 2027, Conti risponde con ironia: «Le indiscrezioni fanno parte del nostro lavoro. Notizieaudaci.it

Sanremo, Conti: "Tre donne al PrimaFestival, Gazzoli alle Nuove Proposte. Futuro? Io pronto a tutto" - Il DopoFestival, che quest'anno tornerà al teatro del Casinò, sarà invece condotto da Nicola Savino e "il compito di accompagnare musicalmente tutto quello che accadrà sarà affidato al Maestro ... msn.com