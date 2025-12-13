Sanremo Carlo Conti posa la targa per Olly nella ‘Walk of Fame’ del Festival

A Sanremo, si aggiunge una nuova targa alla 'Walk of Fame' del Festival, dedicata al brano vincitore del 2025, 'Balorda Nostalgia' di Olly. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Alessandro Mager, l'assessore al turismo Alessandro Sindoni e il conduttore Carlo Conti, che ha posato la targa in via Matteotti.

(Adnkronos) – Si aggiunge una nuova targa nella 'Walk of Fame' del Festival di Sanremo. Alla posa della targa, in via Matteotti, dedicata al brano vincitore del Festival 2025, 'Balorda Nostalgia' di Olly, insieme al sindaco di Sanremo Alessandro Mager e dell'assessore al turismo Alessandro Sindoni c'era anche il conduttore e direttore artistico Carlo Conti . Periodicodaily.com Carlo Conti posa a Sanremo una targa per Olly - La piastrella è in bella mostra in corso Matteotti, dedicata al vincitore dell'edizione 2025 con "Balorda nostalgia" ... rainews.it Carlo Conti: «Sanremo 2027? Sono pronto a tutto, ma come dice un mio conterraneo: “Del doman non v’è certezza”» - Appuntamento su Rai 1 con Sarà Sanremo e i titoli delle 30 canzoni dei big in gara ... vanityfair.it

Carlo Conti ha svelato come saranno i brani di Sanremo 2026 e ha commentato così le indiscrezioni sul ritorno di Amadeus al Festival ? - facebook.com facebook

Carlo Conti posa a Sanremo una targa per Olly x.com

Carlo Conti in corso Matteotti a Sanremo per la posa della targa di Balorda Nostalgia

Video Carlo Conti in corso Matteotti a Sanremo per la posa della targa di Balorda Nostalgia Video Carlo Conti in corso Matteotti a Sanremo per la posa della targa di Balorda Nostalgia