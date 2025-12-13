Sanremo arriverà Francesca Fialdini? Lei interviene

Si fa sempre più insistente l'indiscrezione sulla possibile partecipazione di Francesca Fialdini come co-conduttrice a Sanremo. La conduttrice e ballerina, nota per la sua presenza a Ballando con le Stelle, ha deciso di intervenire per commentare i rumors, alimentando l'attesa e la curiosità del pubblico.

Sanremo, arriverà Francesca Fialdini alla co-conduzione? La nota conduttrice e ballerina a Ballando con le Stelle interviene sul rumors. C’è un momento, ogni inverno, in cui Sanremo smette di essere solo una città e diventa un battito. Il Festival di Carlo Conti sta iniziando a prendere forma, e nelle ultime ore è esploso il rumors su Francesca Fialdini. Ci sarà anche lei tra le co-conduttrici? Leggi anche Iago García ha una nuova fiamma? Scoppia il gossip La nota conduttrice ha rilasciato un’intervista a #SuperGuidaTV parlando della sua recente avventura a Ballando con le Stelle affermando: “Il mio Ballando l’ho già vinto con me stessa! Sono entrata con la consapevolezza di essere un pezzo di legno e poi. 361magazine.com

Kua reri a Francesca Fialdini ki te wikitoria i a Sanremo 2025. - Conduzione di Sanremo e Esperienza in Ballando con le Stelle Francesca Fialdini, nota conduttrice e presentatrice televisiva, si propone come co- notizie.it