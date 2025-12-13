Il 14 dicembre, su Raiuno, va in onda ‘Sarà Sanremo’, la finalissima di Sanremo Giovani dal Teatro del Casinò di Sanremo. Un evento che segna l’ultimo passo prima della grande kermesse del 2026, con i titoli delle canzoni dei Big già annunciati e pronti a svelare le novità della prossima edizione del Festival.

Sanremo, 13 dicembre 2025 - L’ultimo miglio prima del palco del Teatro Ariston: domani, domenica 14 dicembre, in Prima serata su Raiuno andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo ‘Sarà Sanremo’, ovvero quella che di fatto è la finalissima di Sanremo Giovani. Prima Festival. Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, direttamente dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani, saranno le conduttrici di Prima Festival. La conduzione. Mentre a condurre le puntate di Sanremo Giovani era stato solo Gianluca Gazzoli, per Sarà Sanremo la conduzione è doppia: a fare la parte dei padroni di casa saranno Gianluca Gazzoli e Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Quotidiano.net

Sanremo 2026, su Raiuno i titoli delle canzoni dei Big - Domenica 14 dicembre durante la finalissima di Sanremo Giovani, ovvero Sarà Sanremo, condotta da Gianluca Gazzoli e Carlo Conti ... quotidiano.net