Sanremo 2026 su Raiuno i titoli delle canzoni dei Big
Il 14 dicembre, su Raiuno, va in onda ‘Sarà Sanremo’, la finalissima di Sanremo Giovani dal Teatro del Casinò di Sanremo. Un evento che segna l’ultimo passo prima della grande kermesse del 2026, con i titoli delle canzoni dei Big già annunciati e pronti a svelare le novità della prossima edizione del Festival.
Sanremo, 13 dicembre 2025 - L’ultimo miglio prima del palco del Teatro Ariston: domani, domenica 14 dicembre, in Prima serata su Raiuno andrà in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo ‘Sarà Sanremo’, ovvero quella che di fatto è la finalissima di Sanremo Giovani. Prima Festival. Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, direttamente dalla Commissione Musicale di Sanremo Giovani, saranno le conduttrici di Prima Festival. La conduzione. Mentre a condurre le puntate di Sanremo Giovani era stato solo Gianluca Gazzoli, per Sarà Sanremo la conduzione è doppia: a fare la parte dei padroni di casa saranno Gianluca Gazzoli e Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026. Quotidiano.net
