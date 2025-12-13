Sanremo 2026 ecco chi è la finalista di Sarà Sanremo Antonia | da Amici ai Luoghi perduti

Antonia, nota per la sua esperienza ad “Amici”, si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Luoghi perduti”. La cantante è tra le finaliste che si contendono uno dei due posti disponibili per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, puntando a una vetrina importante nel panorama musicale italiano.

“Luoghi perduti” è il brano con cui Antonia è in gara a “Sarà Sanremo” per conquistare uno dei due posti disponibili per entrare di diritto nella categoria delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2026. Dopo aver vinto il Premio Spotify all’interno di Amici 24, Antonia ha avuto la possibilità di volare a Stoccolma per registrare un brano negli Spotify Studios, un’esperienza che ha segnato una svolta importante nel suo percorso artistico e personale. È lì che è nata “Genie In A Bottle”, la sua reinterpretazione dell’iconico brano di Christina Aguilera, uscita il 24 ottobre, che ha ridefinito la nuova direzione musicale della giovane cantante, tra sonorità R&B e pop con un chiaro omaggio agli anni 2000. Ilfattoquotidiano.it

