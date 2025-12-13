Sanità l' ospedale SS Salvatore di Mistretta primo in Sicilia per interventi di prostatectomia
L'ospedale SS. Salvatore di Mistretta si distingue in Sicilia per il numero di interventi di prostatectomia eseguiti. Gestito dall’ASP di Messina e collaborando con la Fondazione Istituto G., il presidio si conferma punto di riferimento per la salute maschile nella regione, offrendo servizi specialistici di alta qualità.
Il Presidio Ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, gestito dall’ASP di Messina e convenzionato per alcune discipline con la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù, ha raggiunto un risultato di assoluto rilievo: l’Unità di Urologia, una reparti gestiti in convenzione, risulta il primo centro in. Messinatoday.it
L’Ospedale San Salvatore di Mistretta primo in Sicilia per interventi di prostatectomia - Salvatore di Mistretta, gestito dall’ASP di Messina e convenzionato per alcune discipline con la Fondazione Istituto ... 98zero.com
https://ilbernina.ch/notizie/cronaca/sanita/ospedale-di-samedan-arriva-in-soccorso-il-nosocomio-cantonale - facebook.com facebook