Sanità la Fials | Bene il piano per il tempo pieno agli operatori sociosanitari

La segreteria regionale della Fials esprime soddisfazione per l’esito dell’incontro con l’assessorato regionale alla Salute, che ha portato a un piano positivo per la stabilizzazione e il riconoscimento del tempo pieno agli operatori sociosanitari di Agrigento e Caltanissetta. Un passo importante per migliorare le condizioni di lavoro e valorizzare il personale del comparto sanitario in queste aree.

