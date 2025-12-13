Sanità al San Pio De Ieso Lega | Siamo l’emblema di un sistema che ha fallito

Durante una puntata di Quarta Repubblica, si è discusso delle criticità del sistema sanitario italiano, con particolare attenzione alle disparità tra Nord e Sud. Benevento è stata indicata come esempio emblematico delle lunghe attese per le cure oncologiche, evidenziando le sfide e le fratture ancora presenti nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti "Ieri sera nella trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro, nel corso di un confronto in cui è intervenuto anche l'ex governatore del Veneto Luca Zaia, si è parlato di sanità e di divario tra Nord e Sud, indicando Benevento come uno dei simboli di questa frattura, in particolare per i tempi di accesso alle cure oncologiche". Lo dichiara Mauro De Ieso, vice segretario provinciale della Lega. "Nel corso della trasmissione televisiva è stato ricordato come, anche per patologie gravissime come il tumore al polmone, il rispetto dei tempi indicati dalle linee guida nazionali, a partire dall'intervento entro 30 giorni, resti solo sulla carta – sottolinea De Ieso -.