Sandrini Metalli riceve l’alta onorificenza di bilancio al Premio Industria Felix

Costa Volpino. Sandrini Metalli è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione del 67° evento del Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2025, giunto alla sua sesta edizione nazionale, che si è svolta a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, a Milano. Il prestigioso riconoscimento premia le imprese più affidabili e solide sotto il profilo economico e gestionale ed è assegnato da un Comitato Scientifico composto dai delegati degli enti che patrocinano Industria Felix (Luiss, Confindustria, docenti universitari, enti pubblici, commercialisti), sulla base dei bilanci di 700. Bergamonews.it

