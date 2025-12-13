San Severo sconvolta e preoccupata per l' omicidio di Gaetano Cicerale | Turbate le vite di tutti

San Severo è sotto shock per l'omicidio di Gaetano Cicerale, avvenuto venerdì 12 dicembre. La comunità è sconvolta e preoccupata, mentre il sindaco Lidya Colangelo esprime il suo forte rammarico e indignazione per questo tragico evento che ha profondamente colpito la città.

Il sindaco di San Severo Lidya Colangelo, a nome dell'amministrazione comunale, esprime la massima indignazione per l'omicidio efferato perpetrato nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, in cui ha perso la vita l'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale. “Condanno fermamente questo grave e. Foggiatoday.it LIDYA COLANGELO San Severo sotto shock per l’omicidio dell’imprenditore Gaetano Cicerale - L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime la massima indignazione per l’efferato omicidio di Gaetano Cicerale. statoquotidiano.it

Omicidio a San Severo, imprenditore agricolo ucciso a colpi di arma da fuoco - (Adnkronos) – Sgomento a San Severo, in provincia di Foggia, per l'omicidio dell'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale, 49enne, ucciso a colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di ieri. msn.com

?La città è sconvolta dalla tragica e improvvisa scomparsa di Annarella Conte, 34 anni, giovane mamma di sette figli, deceduta nella serata di giovedì 11 dicembre 2025 #lutto #sansevero #annarellaconte www.statoquotidiano.it - facebook.com facebook

© Foggiatoday.it - San Severo "sconvolta e preoccupata" per l'omicidio di Gaetano Cicerale: "Turbate le vite di tutti"

Terribile omicidio a San Severo: la condanna del Sindaco Lidya Colangelo

Video Terribile omicidio a San Severo: la condanna del Sindaco Lidya Colangelo Video Terribile omicidio a San Severo: la condanna del Sindaco Lidya Colangelo