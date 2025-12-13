San Severo sconvolta e preoccupata per l' omicidio di Gaetano Cicerale | Turbate le vite di tutti

San Severo è profondamente sconvolta e preoccupata per l'omicidio di Gaetano Cicerale, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre. Il sindaco Lidya Colangelo, a nome dell'intera amministrazione, esprime forte indignazione per un episodio che ha turbato profondamente la comunità, lasciando un senso di tristezza e preoccupazione tra i cittadini.

Il sindaco di San Severo Lidya Colangelo, a nome dell'amministrazione comunale, esprime la massima indignazione per l'omicidio efferato perpetrato nel tardo pomeriggio di venerdì 12 dicembre, in cui ha perso la vita l'imprenditore agricolo Gaetano Cicerale. “Condanno fermamente questo grave e. Foggiatoday.it Omicidio Cicerale, la condanna del Comune di San Severo: “Città sconvolta e preoccupata” - L’amministrazione comunale di San Severo esprime la massima indignazione per l’efferato omicidio perpetrato nel tardo pomeriggio di ieri, 12 dicembre, ... immediato.net

LIDYA COLANGELO San Severo sotto shock per l’omicidio dell’imprenditore Gaetano Cicerale - L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime la massima indignazione per l’efferato omicidio di Gaetano Cicerale. statoquotidiano.it

Omicidio Cicerale, la condanna del Comune di San Severo: “Città sconvolta e preoccupata” - facebook.com facebook

Omicidio Cicerale, la condanna del Comune di San Severo: “Città sconvolta e preoccupata” x.com

© Foggiatoday.it - San Severo "sconvolta e preoccupata" per l'omicidio di Gaetano Cicerale: "Turbate le vite di tutti"

Terribile omicidio a San Severo: la condanna del Sindaco Lidya Colangelo

Video Terribile omicidio a San Severo: la condanna del Sindaco Lidya Colangelo Video Terribile omicidio a San Severo: la condanna del Sindaco Lidya Colangelo