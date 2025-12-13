San Severo omicidio | ucciso agricoltore 49enne In serata

Un agricoltore di 49 anni è stato ucciso in un agguato a San Severo mentre rientrava alla sua masseria. L’incidente, avvenuto in serata, ha scosso la comunità locale. L’uomo, incensurato, è stato colpito mentre si trovava nei pressi dell’ingresso della proprietà. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e identificare i responsabili.

