San Benedetto commissariata | che fine fa la Ztl al Paese alto?

Quando verrà eliminata la ztl del Paese Alto? La domanda, che in tanti si pongono, potrebbe non ricevere risposta prima della prossima estate. La precedente amministrazione aveva pensato di pedonalizzare i luoghi di interesse del vecchio incasato e togliere le limitazioni deliberate dieci anni fa. La questione era stata oggetto di confronto fra amministrazione e cittadini, dopodiché gli indirizzi erano stati presi. Il problema è che, trattandosi di indirizzi politici, è difficile che un commissario prenda decisioni che forse alcuni residenti vorrebbero riesaminare. Non solo i residenti: la prossima amministrazione, infatti, potrebbe avere un’idea completamente diversa da quella guidata da Antonio Spazzafumo. Ilrestodelcarlino.it

