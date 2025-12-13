Salvini | Vendita Juve? Elkann ha fatto già danni in Italia Calenda ‘appoggia’ il vicepremier | Non ha valori

Nel dibattito sulla possibile vendita della Juventus, Salvini critica Elkann per i danni causati in Italia, mentre Calenda contestualizza il discorso sui valori. Nel frattempo, la Lega lavora per approvare una legge che coinvolga i tifosi nell'azionariato e nella gestione delle società sportive, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra club e supporter.

(Adnkronos) – “Io sono milanista e non entro in casa altrui. Come Lega, conto di riuscire a far approvare velocemente la legge, a firma Lega, che prevede la partecipazione dei tifosi nell'azionariato e nella gestione della società. Questa, secondo me, sarebbe una rivoluzione positiva, sia per i grandi club che per le piccole squadre”. Così . Periodicodaily.com

Juventus, Salvini: “Cessione club? Famiglia Elkann di danni ne ha fatti tanti” - Elkann faccia quello che vuole, quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti, chiedete agli juventini". msn.com