Salvini | Per Sala le strade sono piene di fascisti? Era sobrio? Poi la stoccata a Elkann e alla Ue

Durante la festa provinciale della Lega a Milano, Matteo Salvini ha affrontato temi di attualità e politica, commentando le dichiarazioni di Sala e rivolgendosi anche a Elkann e alla posizione dell'UE. Un'occasione per il leader leghista di esprimere le sue opinioni su questioni nazionali ed europee, attraverso battute e considerazioni rivolte ai suoi sostenitori.

Alla festa provinciale della Lega a Milano, il vicepremier Matteo Salvini ha toccato vari argomenti tra i più caldi a livello nazionale ed europeo. Parlando a margine dell'evento, il ministro dei Trasporti ha riservato la sua prima stoccata per il sindaco Beppe Sala che, durante la commemorazione della strage di piazza Fontana, ha affermato che "le strade sono ancora piene di fascisti ". "Ma era sobrio? Cioè, era sereno e tranquillo? Stai sereno, preoccupati di Milano, con i problemi che ci sono a Milano, che non sono le strade invase dai fascisti ", l'affondo del leader del Carroccio. "C'è un tema di sicurezza che lo stesso sindaco ha negato per troppo tempo, che noi stiamo lavorando per risolvere assumendo forze dell'ordine, accendendo telecamere. Ilgiornale.it

