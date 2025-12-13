Salvini | Elkann faccia quello che vuole Quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti tanti

Nella giornata si è acceso il dibattito sulle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini riguardo alla famiglia Elkann, accusata di aver causato danni in Italia. Nel frattempo, l’attenzione si è spostata sulla notizia dell’offerta di Tether per l’acquisto della Juventus, respinta dal club, suscitando discussioni tra tifosi e analisti.

La notizia del giorno era l’offerta di Tether per l’acquisto della Juventus e la risposta negativa arrivata dal club. Lo ha confermato Exor con un comunicato, specificando che il Consiglio di Amministrazione della holding (che detiene il 65,4 % delle azioni del club bianconero) ha respinto all’unanimità l’offerta di Tether per l’acquisto della società. E successivamente anche lo stesso John Elkann c he ha parlato dei valori della Juve per giustificare il no: « La Juventus fa parte della mia famiglia da 102 anni, nel vero senso della parola. Nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ilnapolista.it

Juventus, Salvini: “Cessione club? Famiglia Elkann di danni ne ha fatti tanti” - Elkann faccia quello che vuole, quella famiglia di danni in Italia ne ha fatti tanti, chiedete agli juventini". msn.com