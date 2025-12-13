Salvini critica il congelamento degli asset russi | L’Europa sta giocando con il fuoco

Il vicepremier Salvini esprime preoccupazione riguardo al congelamento degli asset russi da parte dell’Europa, definendolo una mossa rischiosa e potenzialmente dannosa. Criticando la decisione di congelare le risorse senza una durata precisa, Salvini sottolinea l’importanza della prudenza del governo italiano in una situazione internazionale complessa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il vicepremier: scelta rischiosa, bene la prudenza del governo italiano. Il congelamento a tempo indeterminato degli asset russi è una mossa pericolosa e poco saggia. È questo il giudizio espresso dal vicepremier Matteo Salvini, intervenuto a margine di un evento a Milano, commentando la decisione dell’Unione Europea di dare il via libera alla misura. Secondo Salvini, il governo italiano ha fatto bene a chiarire la propria posizione, sottolineando che l’Italia opera all’interno di un libero mercato e non si trova in uno stato di guerra con la Russia. Per questo motivo, azioni drastiche come il blocco o la confisca di beni rischiano di produrre effetti negativi difficilmente controllabili. Dayitalianews.com Salvini: 'Sugli asset russi bene il governo, l'Ue scherza col fuoco' - Surreale che si decida chi compra La Stampa e La Repubblica' (ANSA) ... ansa.it

Ucraina, Salvini: "Asset russi? Un azzardo bloccarli, a Bruxelles scherzano col fuoco" - non siamo in guerra contro la Russia; confiscare beni, soldi, negozi ha come controindicazione che i russi faranno altrettanto. msn.com

Salvini: “Trump? Non critica i cittadini ma i vertici della burocrazia europea. Come faccio io da anni” https://www.blitzquotidiano.it/politica/salvini-trump-non-critica-i-cittadini-ma-i-vertici-della-burocrazia-europea-come-faccio-io-da-anni-3760004/ - facebook.com facebook

#Salvini a #4disera: "Trump? Anch’io critico la burocrazia europea e le regole folli. Se gli Stati nazionali potessero esprimersi sarebbe meglio per tutti. La critica di Trump non è ai cittadini europei, ma ai vertici e alla burocrazia che contesto da anni. Ci impon x.com

© Dayitalianews.com - Salvini critica il congelamento degli asset russi: “L’Europa sta giocando con il fuoco”

Gli Usa chiedono ad Assad di andarsene

Video Gli Usa chiedono ad Assad di andarsene Video Gli Usa chiedono ad Assad di andarsene