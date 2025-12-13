Salvato dalle lamiere autista fa visita ai vigili del fuoco di Bari per ringraziarli

Dopo l’incidente che ha coinvolto un autotreno ribaltatosi sulla Statale 16 a Modugno, l’autista è tornato a visitare i vigili del fuoco di Bari per esprimere la propria gratitudine per il salvataggio tempestivo e miracoloso. L’episodio si è verificato l’11 dicembre, quando il mezzo pesante si è cappottato sulla strada, ma l’intervento dei vigili ha permesso di estrarlo in sicurezza.

Il giorno dopo l'incidente che ha visto un autotreno ribaltarsi sulla Statale 16 all'altezza di Modugno, l'autista del mezzo pesante che l'11 dicembre scorso si era ribaltato sulla strada statale 16, nei pressi di Modugno, venendo estratto miracolosamente dalle lamiere grazie al tempestivo.

Il 25enne era stato estratto vivo dalle lamiere in tempo record grazie all'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, poi era stato affidato al 118 in codice rosso: 24 ore dopo, si è recato dai suoi eroi - facebook.com facebook

