Salvato dalle lamiere autista fa visita ai vigili del fuoco di Bari per ringraziarli

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’incidente che ha coinvolto un autotreno ribaltatosi sulla Statale 16 a Modugno, l’autista è tornato a visitare i vigili del fuoco di Bari per esprimere la propria gratitudine per il salvataggio tempestivo e miracoloso. L’episodio si è verificato l’11 dicembre, quando il mezzo pesante si è cappottato sulla strada, ma l’intervento dei vigili ha permesso di estrarlo in sicurezza.

Il giorno dopo l’incidente che ha visto un autotreno ribaltarsi sulla Statale 16 all’altezza di Modugno, l’autista del mezzo pesante che l'11 dicembre scorso si era ribaltato sulla strada statale 16, nei pressi di Modugno, venendo estratto miracolosamente dalle lamiere grazie al tempestivo. Baritoday.it

salvato lamiere autista faSalvato dalle lamiere, autista fa visita ai vigili del fuoco di Bari per ringraziarli - Dopo l'incidente avvenuto lo scorso 11 dicembre sulla statale 16, il conducente salvato dai pompieri ha fatto visita al Comando ... baritoday.it

salvato dalle lamiere autista fa visita ai vigili del fuoco di bari per ringraziarli

© Baritoday.it - Salvato dalle lamiere, autista fa visita ai vigili del fuoco di Bari per ringraziarli

Salerno, paura sulla A2: Smart in fiamme e autista “salvato” da automobilista di Teggiano -VIDEO

Video Salerno, paura sulla A2: Smart in fiamme e autista “salvato” da automobilista di Teggiano -VIDEO