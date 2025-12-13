Salvata con la posizione in chat a un amico il messaggio senza parole | com’è finito l’incubo di donna rapita e picchiata per 24 ore

Una donna rapita e picchiata per oltre 24 ore a Remondò, Pavia, è stata salvata grazie a una posizione GPS condivisa su WhatsApp con un amico. L’incidente si è verificato tra il 9 e il 10 dicembre, quando l’uomo, un 32enne marocchino, ha segregato e maltrattato la vittima nell’abitazione.

A liberarla dall’incubo è stata una posizione Gps condivisa su WhatsApp con un amico. Tra il 9 e il 10 dicembre una donna è rimasta segregata per oltre 24 ore in un’abitazione a Remondò, frazione di Gambolò (Pavia), picchiata ripetutamente da un 32enne originario del Marocco, proprietario dell’alloggio. Impossibilitata a comunicare perché l’uomo le aveva sottratto il telefono, la vittima è riuscita a inviare la sua posizione a un conoscente senza aggiungere messaggi prima di perdere lo smartphone. L’amico ha sospettato che quel messaggio senza parole, quantomeno insolito, potesse essere una richiesta d’aiuto e ha allertato le forze dell’ordine. Open.online

