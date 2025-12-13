Salto con gli sci Nika Prevc vince il duello con Maruyama in gara-2 a Klingenthal Sieff si conferma
Nika Prevc si impone nella gara-2 a Klingenthal, battendo Nozomi Maruyama e conquistando la vittoria in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Dopo la sconfitta di meno di 24 ore prima, Prevc si prende la rivincita nella competizione conclusiva sul trampolino HS140, confermando il suo talento nel salto con gli sci.
Meno di 24 ore dopo la “sconfitta” per un solo punto in gara-1, Nika Prevc si prende la rivincita battendo Nozomi Maruyama nella seconda e ultima competizione individuale prevista questo weekend sul trampolino grande HS140 di Klingenthal (Germania) in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La giovane slovena conquista così il terzo successo della stagione ed il 25° complessivo della carriera nel circuito maggiore (staccato di un’unità il fratello Peter), rilanciando la sua candidatura per provare ad agguantare la terza Sfera di Cristallo consecutiva. Oasport.it
