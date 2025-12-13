Salgono i contagi Nuovo virus K scatta l’allerta per il nuovo ceppo | Infezioni acute 

Un nuovo virus K ha causato un aumento dei contagi, sollevando l’allerta sanitaria. La stagione influenzale prosegue senza frenate, con un ritmo costante che interessa un numero crescente di italiani, evidenziando l’importanza di monitorare attentamente la diffusione delle infezioni acute.

La stagione influenzale continua a correre, senza scatti improvvisi ma con un passo costante che, di settimana in settimana, coinvolge un numero crescente di italiani. Nel Paese si respira un clima di cauta preoccupazione: l’inverno è ancora lungo e le infezioni respiratorie stanno già affollando ambulatori e pronto soccorso. Secondo gli esperti, la situazione è in linea con il periodo dell’anno, ma non mancano elementi che inducono a mantenere alta l’attenzione, soprattutto per la presenza di un virus influenzale che quest’anno sembra particolarmente abile nel diffondersi. Negli ultimi sette giorni, stando al sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, 695 mila italiani sono finiti a letto a causa di infezioni respiratorie acute, circa 100 mila in più rispetto alla settimana precedente. Caffeinamagazine.it

