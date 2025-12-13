Salerno oltre 1 residente su 2 prova ansia nel parlare di salute mentale durante i ritrovi familiari

In Italia, la comunicazione sulla salute mentale durante i momenti familiari è spesso difficile. Oltre la metà dei residenti prova ansia nel discutere di questi argomenti, mentre molti evitano i ritrovi o modificano le proprie abitudini per timore di giudizi. Questo fenomeno riflette le sfide culturali e sociali legate alla percezione della salute mentale nel contesto familiare.

Oltre metà degli italiani (57%) evita i ritrovi familiari per paura di commenti sull’aspetto, e il 54% modifica ciò che mangia per evitare giudizi. Le feste possono quindi diventare una forte fonte di stress e in alcune città, come Salerno, l’ansia nel parlare di benessere emotivo in famiglia è. Salernotoday.it

