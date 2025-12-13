Salerno invasa dai visitatori | sabato da record per le Luci d' Artista

Sabato da record a Salerno per le Luci d'Artista, con un afflusso straordinario di visitatori. La città si è riempita di turisti e locali affascinati dalle luminarie natalizie, confermando il successo di questo evento che anima le festività e attira numerosi visitatori ogni anno.

Nuovo pienone a Salerno per le Luci d'Artista. Anche questo sabato migliaia di visitatori sono giunti in città per ammirare le luminarie allestite in occasione delle festività natalizie. Particolarmente affollata - come mostrano le foto di Antonio Capuano - la villa comunale, ma anche vicoli del. Salernotoday.it Turismo a Salerno, 682mila visitatori tra crociere e vie del mare - I dati contenuti nel report esclusivo del Comune delineano un quadro inequivocabile: la città ha accolto ... ilmattino.it Centro direzionale, sottostante a Piazza Salerno nei pressi dell'ex sede della protezione civile ora abbandonata la zona è invasa da ratti e immondizia,faremo come sempre segnalazione a chi di dovere.Si ringrazia la quarta municipalità e il comune per le chi - facebook.com facebook © Salernotoday.it - Salerno invasa dai visitatori: sabato da record per le Luci d'Artista

Salerno. Nottata di tensione e violenza nel centro storico

Video Salerno. Nottata di tensione e violenza nel centro storico Video Salerno. Nottata di tensione e violenza nel centro storico