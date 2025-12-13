Salerno invasa dai visitatori | sabato da record per le Luci d' Artista

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato da record a Salerno per le Luci d'Artista, con un afflusso straordinario di visitatori. La città si è riempita di turisti e locali affascinati dalle luminarie natalizie, confermando il successo di questo evento che anima le festività e attira numerosi visitatori ogni anno.

Nuovo pienone a Salerno per le Luci d'Artista. Anche questo sabato migliaia di visitatori sono giunti in città per ammirare le luminarie allestite in occasione delle festività natalizie. Particolarmente affollata - come mostrano le foto di Antonio Capuano - la villa comunale, ma anche vicoli del. Salernotoday.it

Turismo a Salerno, 682mila visitatori tra crociere e vie del mare - I dati contenuti nel report esclusivo del Comune delineano un quadro inequivocabile: la città ha accolto ... ilmattino.it

salerno invasa dai visitatori sabato da record per le luci d artista

© Salernotoday.it - Salerno invasa dai visitatori: sabato da record per le Luci d'Artista

Salerno. Nottata di tensione e violenza nel centro storico

Video Salerno. Nottata di tensione e violenza nel centro storico