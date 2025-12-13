Salernitana blitz a Picerno in zona Cesarini | Raffaele respira

La Salernitana mette a segno una vittoria fondamentale nel recupero contro l’AZ Picerno. Al “Donato Curcio” i granata conquistano tre punti cruciali grazie a un gol negli ultimi minuti, dimostrando determinazione e carattere. Un risultato che può rivelarsi decisivo nel cammino stagionale della squadra, offrendo nuova linfa e fiducia in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: 3 minuti Al “Donato Curcio” la Salernitana supera in rimonta l’AZ Picerno con una rete negli ultimi istanti di gioco. Al 9’ conclusione dal limite di Liguori deviata in angolo. Al 12’ granata pericolosi: cross di Liguori e colpo di testa di Tascone che finisce di poco a lato. Al 17’ ancora Salernitana in avanti: cross di Villa e conclusione di Tascone che termina alta sopra la traversa. Al 24’ padroni di casa pericolosi: cross di Djibril e colpo di testa di Pugliese che sfiora il palo. Al 26’ grande calcio di punizione di Anastasio, vola Marcone che evita il gol. Al 29’ conclusione dalla distanza di Cardoni, respinge Donnarumma. Anteprima24.it

