Sala | Frase Bernini sui comunisti uscita pessima

Il ministro Sala commenta la frase di Bernini sui comunisti, definendola un’uscita pessima. La dichiarazione ha suscitato reazioni e polemiche tra gli studenti, che avevano contestato le affermazioni del politico. La vicenda evidenzia i toni e le tensioni nella discussione pubblica, alimentando il dibattito su linguaggio e rispetto nel confronto politico e sociale.

(LaPresse) Dare dei “ poveri comunisti ” agli studenti che contestavano “è stata un’uscita assolutamente pessima. Ho visto alcune volte il video e non si sono posti in maniera violenta. Per farsi sentire si sono fatti avanti ma non possiamo cadere sempre nelle solite battute, i temi vanno affrontati”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commenta la frase detta dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ad Atreju ad alcuni contestatori “siete solo dei poveri comunisti”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Sala: "Frase Bernini sui comunisti uscita pessima" - (LaPresse) Dare dei "poveri comunisti" agli studenti che contestavano "è stata un'uscita assolutamente pessima. stream24.ilsole24ore.com

Studenti Medicina contro Bernini, cosa è successo dopo: «Trattenuti dalla Digos, poi cacciati via. E la ministra non ci ha risposto» - «Siete sempre e solo dei poveri comunisti»: di tutte le citazioni di Silvio Berlusconi, la ministra dell'Università ha scelto una delle più virali su TikTok ... leggo.it

