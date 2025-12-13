Sala | Frase Bernini sui comunisti uscita pessima
Il ministro Sala commenta la frase di Bernini sui comunisti, definendola un’uscita pessima. La dichiarazione ha suscitato reazioni e polemiche tra gli studenti, che avevano contestato le affermazioni del politico. La vicenda evidenzia i toni e le tensioni nella discussione pubblica, alimentando il dibattito su linguaggio e rispetto nel confronto politico e sociale.
(LaPresse) Dare dei “ poveri comunisti ” agli studenti che contestavano “è stata un’uscita assolutamente pessima. Ho visto alcune volte il video e non si sono posti in maniera violenta. Per farsi sentire si sono fatti avanti ma non possiamo cadere sempre nelle solite battute, i temi vanno affrontati”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commenta la frase detta dalla ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini ad Atreju ad alcuni contestatori “siete solo dei poveri comunisti”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Sala: "Frase Bernini sui comunisti uscita pessima" - (LaPresse) Dare dei "poveri comunisti" agli studenti che contestavano "è stata un'uscita assolutamente pessima. stream24.ilsole24ore.com
Studenti Medicina contro Bernini, cosa è successo dopo: «Trattenuti dalla Digos, poi cacciati via. E la ministra non ci ha risposto» - «Siete sempre e solo dei poveri comunisti»: di tutte le citazioni di Silvio Berlusconi, la ministra dell'Università ha scelto una delle più virali su TikTok ... leggo.it
A grande richiesta… abbiamo aggiunto nuovi orari per il Pilates Reformer! Ogni settimana sempre più persone entrano in sala e ci dicono la stessa frase: “Qui, finalmente, sento il mio corpo rinascere.” Il Reformer non è un semplice allenamento: è il mome - facebook.com facebook
C’è una frase, in questa vicenda, che dovrebbe inchiodarci tutti alla vergogna: «Sono in imbarazzo, ma alcuni ospiti si sono detti infastiditi dalla presenza di suo figlio». Un ragazzo non vedente, con una disabilità cognitiva, viene allontanato dalla sala ristorant x.com
ATREJU, SALA: USCITA BERNINI CON STUDENTI ASSOLUTAMENTE PESSIMA