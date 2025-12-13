Sabato shopping | i consigli del 13 dicembre

Sabato shopping con idee e ispirazioni per i regali e il look perfetto. Scopri i piccoli gioielli da regalare o indossare, la collezione da sci North Face x Skims che unisce stile e prestazioni, e le scarpe Camper ispirate al flamenco, per un weekend all'insegna di stile e praticità.

Piccoli gioielli, da regalare o regalarsi, la collezione da sci North Face x Skims (dove lo stile di Kim Kardashian si combina ad alte prestazioni tecniche), e le scarpe di Camper ispirate al flamenco. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. Vanityfair.it

