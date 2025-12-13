Ryanair rischio maxi multa da un miliardo dall’Antitrust

Ryanair potrebbe affrontare una multa record fino a un miliardo di euro dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, accusata di abuso di posizione dominante. La vicenda riguarda possibili pratiche anticoncorrenziali che minacciano il mercato del trasporto aereo, con implicazioni significative per la compagnia e il settore.

Ryanair rischia una sanzione da parte dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, che potrebbe arrivare fino a un miliardo di euro per presunto abuso di posizione dominante. A riportarlo il Corriere della Sera. Oltre alla multa, l’Antitrust sarebbe pronta a imporre cambiamenti rilevanti al modello operativo della compagnia che negli ultimi anni ha sostenuto ricavi e profitti record. La decisione finale è attesa con ogni probabilità per il 22 dicembre. Il procedimento entra nella fase conclusiva dopo il deposito delle memorie difensive il 30 novembre e l’audizione del vettore davanti all’Autorità il 10 dicembre, chiudendo un’indagine avviata nel settembre 2023 e accompagnata anche da ispezioni negli uffici irlandesi del gruppo, con acquisizione di documenti e mail interne. Lettera43.it

