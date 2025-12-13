Ryanair rischia una super multa da un miliardo | ecco perché

Ryanair, principale compagnia low-cost europea, potrebbe incorrere in una multa record da un miliardo di euro. L'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (Agcm) italiano ha avviato un'istruttoria per presunti abusi di posizione dominante, sollevando preoccupazioni sul rispetto delle norme sulla concorrenza nel settore aeronautico.

La più importante low-cost europea, Ryanair, rischierebbe una super multa per abuso di posizione dominante dall'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (Agcm) italiano. Le cifre dell'eventuale sanzione le ha riferite il Corriere che parla di una somma compresa tra 500 milioni e il miliardo di euro. Cosa è successo. " Abbiamo documentato che, dopo aver sottoscritto l'accordo, Ryanair non sta rispettando il principio di parità tariffaria: le tariffe più basse sono riservate alla vendita esclusiva sul sito web del vettore, rendendole di fatto indisponibili tramite il canale Travel Agent Direct destinato alle agenzie ": ad affermarlo è stato Giuseppe Ciminnisi, il presidente di Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo) Confcommercio in audizione presso l'antitrust italiano per un aggiornamento sulle recenti condotte di Ryanair che, secondo la Federazione, violano gli accordi sottoscritti e comunque costituiscono condotte anticoncorrenziali. Ilgiornale.it

