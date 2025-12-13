Ryanair rischia multa da un miliardo | chiusa l’indagine dell’Antitrust per abuso di posizione dominante

L'Antitrust ha concluso l'indagine su Ryanair, accusata di abuso di posizione dominante nel settore aereo. La compagnia rischia ora una multa che potrebbe raggiungere il miliardo di euro, con un minimo di 500 milioni, per presunte pratiche anticoncorrenziali.

Chiusa l’istruttoria del Garante per il mercato la concorrenza (Agcm) sulla compagnia aerea Ryanair che ora rischia una maximulta, compresa nella forbice tra 500 milioni e il miliardo di euro. Lo scrive Il Corriere della Sera, ricostruendo l’indagine condotta dall’Antitrust: il sospetto è che il vettore abbia abusato di una posizione dominante. Il verdetto, annuncia la testata, è atteso per il 22 dicembre. Il 30 novembre la compagnia ha consegnato le sue memorie all’Autorità, il 10 dicembre si è svolta l’audizione: si chiude così un fascicolo aperto nel settembre 2023. L’accusa dell’Antitrust: “Abuso di posizione dominante”. Ilfattoquotidiano.it

