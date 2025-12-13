Ryanair nel mirino dell’Antitrust rischia multa da 1 miliardo sulla vendita dei biglietti | cosa è successo?

Ryanair è sotto indagine dall’Antitrust per presunte pratiche anticoncorrenziali nella vendita dei biglietti. L’istruttoria riguarda l’accusa di abuso di posizione dominante, con il rischio di una multa da un miliardo di euro. Le accuse riguardano le difficoltà imposte alle agenzie di viaggio, sia fisiche che online, nel processo di vendita dei voli.

L’istruttoria per abuso di posizione dominante. L’accusa alla low cost di rendere difficile la vendita dei voli alle agenzie di viaggio fisiche e online. Il vettore respinge le accuse: «Grave mistificazione dei fatti». Xml2.corriere.it

