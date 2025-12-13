Ryanair multa di 1 miliardo dall’Antitrust | l’accusa di abuso di posizione dominante e le strategie contro le agenzie

Ryanair è stata multata dall’Antitrust con una sanzione di un miliardo di euro, accusata di abuso di posizione dominante. L’indagine evidenzia come la compagnia abbia adottato strategie volte a limitare le attività di siti di intermediazione e agenzie di viaggio, penalizzando la trasparenza e il confronto delle tariffe per i consumatori.

Avrebbe ridotto in un angolo i siti di intermediazione e le agenzie di viaggio. Limitando il loro business con strategie che dal lato del consumatore hanno penalizzato la trasparenza e il confronto tra diverse tariffe. Ryanair è finita nel mirino dell’Antitrust italiano, che nei prossimi giorni potrebbe decidere di colpire la principale compagnia low cost mondiale con una multa record compresa tra i 500 milioni e il miliardo di euro. Le strategie di «abuso». La sanzione non è ancora stata comminata. Bisognerà aspettare il 22 dicembre. Ma il quadro accusatorio dell’Agcm è già costruito. Secondo quanto riferisce il Corriere, Ryanair avrebbe abusato della sua posizione dominante – la low cost irlandese occupa dal 38 al 50% dei voli interni in Italia ed Europei da e per l’Italia – compiendo scelte strategiche precise per tenere ancor di più in pugno il mercato. Open.online

