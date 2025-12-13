Rutigliano celebra i 70 anni del Centro Messeni-Localzo Leccese | Qui la fragilità si trasforma in forza
A Rutigliano si è tenuto il convegno “L’orientamento e la mobilità per l’autonomia personale e sociale dei disabili visivi”, in occasione del 70° anniversario del Centro Messeni-Localzo. L’evento ha riunito esperti e operatori per riflettere sull’importanza di strumenti e metodologie che favoriscono l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva.
