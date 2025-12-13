Rugby Challenge Cup | la Benetton Treviso dà spettacolo e batte Perpignan

Nel secondo turno della Challenge Cup di rugby, lo stadio Monigo di Treviso ha ospitato la sfida tra la Benetton Treviso e Perpignan. La partita ha visto i padroni di casa offrire uno spettacolo coinvolgente, riuscendo a prevalere sugli avversari francesi.

Si è appena conclusa allo stadio Monigo di Treviso la sfida valida per il secondo turno della Challenge Cup di rugby e in campo sono scesi i padroni di casa della Benetton Treviso e i francesi del Perpignan. Le due formazioni si presentavano all’appuntamento forti di una vittoria all’esordio, con i biancoverdi che dopo l’exploit in Sudafrica non volevano rallentare la loro corsa. Ecco come è andata. Avvio equilibrato al Monigo, con il Perpignan che sblocca subito il punteggio al 2’ grazie al piazzato di Hugo Reus (0-3). La reazione della Benetton è immediata e spettacolare: al 7’ Leonardo Marin apre un varco decisivo, Paolo Odogwu lo sfrutta con una poderosa azione personale e va in meta, con Tomas Albornoz preciso nella trasformazione per il sorpasso biancoverde (7-3). Oasport.it

