Rugani torna in campo in Bologna Juve? Indizio di Spalletti ha annunciato così le condizioni del difensore bianconero Ultimissime

Rugani potrebbe tornare in campo nella sfida tra Bologna e Juventus. Luciano Spalletti ha aggiornato sulle condizioni del difensore bianconero, alimentando l'attenzione dei tifosi. Ecco le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla disponibilità di Rugani per la partita.

Rugani scenderà in campo in Bologna Juve? Annuncio di Luciano Spalletti sulle condizioni del difensore bianconero. In conferenza stampa alla vigilia di Bologna Juve, Luciano Spalletti ha parlato così delle condizioni degli infortunati, con un focus anche su Daniele Rugani. BREMER, RUGANI E CAMBIO MODULO – «Rugani è già usabile in maniera ridotta, per Bremer per la delicatezza dell’infortunio avuto è uno di quelli che ha questa disponibilità ma si vede che ha ancora bisogno di tempo, bisogna andarci più cauti per non metterlo in difficoltà. I l cambio modulo? Mi stupisco quando sento parlare di schemi in campo, di caselle in campo. Juventusnews24.com

