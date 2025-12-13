Rubati novemila euro dalla cassaforte di una casa a Tarcento

Giovedì sera, a Tarcento, una casa è stata vittima di un furto: i malviventi hanno forzato una finestra e sottratto circa novemila euro dalla cassaforte a muro. L'episodio si aggiunge a una serie di furti nella zona, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle abitazioni locali.

Giovedì sera una casa di Tarcento è stata svaligiata. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione con l'effrazione di una finestra; poi, guardandosi intorno, hanno trovato una cassaforte a muro. Sono riusciti prima a scardinarla dal vano in cui era riposta e poi ad aprirla, abbandonandola sul.

