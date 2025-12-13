Ruba un profumo da 30 euro e scappa | fermato da passanti e carabinieri

Un uomo ha tentato di rubare un profumo da circa 30 euro, ma è stato immediatamente fermato da alcuni passanti e dai carabinieri intervenuti sul posto. L'episodio si è concluso con il suo arresto, evidenziando l'attenzione e la collaborazione della comunità e delle forze dell'ordine nel contrastare i reati.

Aveva rubato un profumo del valore di circa 30 euro e dopo essersi dato alla fuga è stato fermato da alcuni passanti e dai carabinieri. Il fatto è avvenuto in piazza Cavana, davanti a decine di persone e turisti. L'uomo, un giovane di cui non si conosce ancora la provenienza, né l'età precisa, è. Triesteprima.it

Ferentino, ruba un profumo di marca: lo scoprono, scoppia in lacrime e paga 140 euro - Viene perdonato, evita la denuncia a piede libero per furto aggravato, ma è costretto a pagare l'intero costo del ... ilmessaggero.it

Ruba 39 flaconi di profumo per oltre 6mila euro all’aeroporto di Malpensa: arrestato un 33enne - L’uomo, grazie all’aiuto di un complice, ha distratto la commessa del duty free di Malpensa e ha imboscato in valigia 39 flaconi di profumo di marca. fanpage.it

Il Natale ha un profumo inconfondibile: quello degli struffoli artigianali. Croccanti, dorati, avvolti nel miele e preparati come tradizione vuole. Il dolce che non può mancare sulla tua tavola… e che va a ruba ogni anno! Prenotali ora da Pastarell #Pastarell - facebook.com facebook