ruaro vero ironman contro il parkinson

Ruaro affronta con determinazione la sua battaglia contro il Parkinson, una malattia che progressivamente limita i movimenti e altera la quotidianità. Tra difficoltà motorie e sfide di equilibrio, ogni passo rappresenta una vittoria, testimoniando la forza e la resilienza di chi non si arrende di fronte alle avversità.

I muscoli si irrigidiscono, la postura diventa più curva, i tremori rendono ogni passo più incerto. L’equilibrio è una sfida, ogni giorno sembra più duro del precedente, e anche le cose più semplici hanno il sapore della conquista. Eppure Stefano Ruaro tutto questo non lo sa. O, meglio, lo sa fin troppo bene, da quando a 55 anni gli è stato diagnosticato il Parkinson. Ma lui ha deciso quel giorno di volare, come un calabrone ignaro del suo peso. E non ha fatto solo una camminata, o una corsetta. No, ha sfidato se stesso e i preconcetti, il suo fisico e quella malattia così invalidante, che affligge oltre 300mila italiani. Sport.quotidiano.net

