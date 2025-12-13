Rovella Inter l’ex Monza resta nel mirino dei nerazzurri ma spunta una contendente dalla Serie A

Inter News 24 Rovella Inter: tra possibili cessioni e interessi crescenti, il centrocampista continua a piacere all'Inter e ora anche ad un'altra italiana. Il calciomercato della Lazio entra in una fase delicata, fatta di riflessioni strategiche e interessamenti concreti per diversi elementi della rosa biancoceleste. Come riportato dall'edizione romana de La Repubblica, il club capitolino deve fare i conti con le attenzioni provenienti sia dall'Italia che dall'estero, in vista delle prossime finestre di mercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. Internews24.com Lazio-Monza, l'ex Rovella: «Sempre grato a Berlusconi. I complimenti di Verón un onore» - L'arrivo di Reda Belahyane, il rientro annunciato di Vecino, l'inserimento nella lista della Serie A dell'ex esubero Toma Basic. ilmessaggero.it Calcio: Lazio; Rovella 'con Monza per tornare a vincere in casa' - "Sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter. ansa.it ????? In estate l'Inter aveva offerto poco meno di 25 milioni di euro alla Lazio per Rovella (che piace ancora ai nerazzurri). - Repubblica - facebook.com facebook In estate l' #Inter aveva offerto poco meno di 25 milioni di euro alla Lazio per #Rovella (che piace ancora ai nerazzurri). ? @SportRepubblica x.com