Rotary Bagno a Ripoli promuove progetto in geriatria dell’ospedale Santa Maria Annunziata

Il Rotary Bagno a Ripoli avvia un progetto innovativo presso l’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, volto a migliorare l’esperienza dei pazienti geriatrici. L’iniziativa mira a ridurre stress, ansia e solitudine, promuovendo il benessere attraverso l’interazione con animali, restituendo umanità e calore durante i momenti di ricovero.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Restituire umanità al momento del ricovero, ridurre stress, ansia e solitudine, migliorare la qualità della vita dei pazienti anziani attraverso la relazione con un animale. Da questa visione nasce il progetto di AAC – Attività Assistite con Cane nel reparto di Geriatria dell’Ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri (Firenze), promosso e finanziato dal Rotary Club Bagno a Ripoli, con il contributo del District Grant del Distretto 2071. L’iniziativa si fonda su una premessa chiave: la cura non è solo terapia farmacologica, ma attenzione alla persona nella sua interezza fisica, emotiva e relazionale. Lanazione.it

