Romano conferma | Inter su Palestra ma l’Atalanta chiede cifra record
Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi sul futuro di Marco Palestra, uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Attraverso un suo intervento su YouTube, il giornalista ha confermato l'interesse dell'Inter e ha rivelato che l'Atalanta ha avanzato una richiesta record per il giocatore, segnando un momento di grande attenzione sul giovane calciatore.
Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul momento e sul futuro di Marco Palestra, uno dei profili più osservati del panorama italiano. Secondo l’esperto di mercato, il giovane esterno dell’Atalanta sta andando ben oltre le aspettative: “Palestra non sta facendo bene, sta facendo benissimo. L’Atalanta ha in casa un giocatore che può diventare molto importante per il nostro calcio”. Un rendimento che non è passato inosservato, tanto che Inter e Juventus si sono già mosse con i primi contatti esplorativi, chiedendo informazioni e monitorando da vicino la sua crescita. Ilnerazzurro.it
Inter, Romano sgancia la bomba: il baby fenomeno si avvicina - Marotta studia la strategia giusta per aggiudicarsi la rivelazione della Serie A: l'esperto di mercato fa chiarezza ... spaziointer.it
L’Inter piomba su Palestra! Romano rivela: «Non c’è ancora un prezzo, piace anche a…» - Marco Palestra, esterno dell’Atalanta in prestito al Cagliari, è finito nel mirino del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta: le parole di Fabrizio Romano Marco Palestra sta giocando su livelli clamo ... cagliarinews24.com
Una scoperta che cambia la storia del Borsacchio! Abbiamo finalmente la conferma ufficiale: l’antico acquedotto romano ritrovato nel cuore della Riserva Borsacchio risale all’età repubblicana/primo impero! E non solo: le analisi della Soprintendenza rivel - facebook.com facebook
#Zirkzee si conferma, da oltre due mesi, l’obiettivo principale della #Roma. L’olandese ha chiesto tempo fa la cessione ed è in attesa di un segnale da parte dei Red Devils. Il costo fissato resta sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto #calciomer x.com
Secondo voi dove andrà Lookman?#calciomercato #fabrizioromano #lookman #inter #calcio #napoli