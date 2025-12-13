Romano conferma | Inter su Palestra ma l’Atalanta chiede cifra record

Fabrizio Romano ha aggiornato i tifosi sul futuro di Marco Palestra, uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Attraverso un suo intervento su YouTube, il giornalista ha confermato l'interesse dell'Inter e ha rivelato che l'Atalanta ha avanzato una richiesta record per il giocatore, segnando un momento di grande attenzione sul giovane calciatore.

Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul momento e sul futuro di Marco Palestra, uno dei profili più osservati del panorama italiano. Secondo l’esperto di mercato, il giovane esterno dell’Atalanta sta andando ben oltre le aspettative: “Palestra non sta facendo bene, sta facendo benissimo. L’Atalanta ha in casa un giocatore che può diventare molto importante per il nostro calcio”. Un rendimento che non è passato inosservato, tanto che Inter e Juventus si sono già mosse con i primi contatti esplorativi, chiedendo informazioni e monitorando da vicino la sua crescita. Ilnerazzurro.it

