Roma modellino di auto trasformato in bomba trovato in un box

A Roma, nel quartiere Fidene, è stato scoperto un modellino di auto telecomandata trasformato in una bomba, rinvenuto all’interno di un box di via Franco Enriquez. L’intervento delle forze dell’ordine ha messo in evidenza un episodio di preoccupante gravità, sottolineando l’importanza di un attento monitoraggio e controllo sul territorio.

(Adnkronos) – Un’auto telecomandata, trasformata in una bomba, è stata trovata in un box di via Franco Enriquez, nel quartiere Fidene, a Roma. L’ordigno, ad alto potenziale esplosivo e in grado di uccidere, era contenuto in un involucro ed era composto da una parte di un’auto giocattolo radiocomandata con motorino elettrico e tre artifici esplosivi, . Ildifforme.it Modellino di auto telecomandato trasformato in una bomba vicino al commissariato alla Serpentara, fermato un 42enne - La scoperta è stata fatta dagli agenti durante un'operazione antidroga che ha portato al sequestro anche di sedici chili di cocaina nascosti in un trolley. roma.corriere.it

