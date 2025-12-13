Roma incendio nel palazzo dell’Enel nessuna persona coinvolta

Questa mattina a Roma, un incendio ha interessato il palazzo dell’Enel in viale Regina Margherita. Le fiamme, divampate al sesto piano durante i lavori di ristrutturazione, sono state prontamente domate senza coinvolgere persone. L’intervento dei vigili del fuoco ha garantito la sicurezza dell’edificio e dei suoi occupanti.

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel palazzo dell’Enel a viale Regina Margherita a Roma. Le fiamme sono scoppiate al sesto piano dell’edificio, che è in fase di ristrutturazione. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento, a quanto si apprende, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero persone coinvolte. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Roma, incendio nel palazzo Enel in viale Regina Margherita: il fumo invade la strada - Un incendio è scoppiato nel palazzo dell'Enel e una enorme nube di fumo ha invaso la strada. roma.corriere.it