Roma incendio nel palazzo dell’Enel nessuna persona coinvolta
Questa mattina a Roma, un incendio ha interessato il palazzo dell’Enel in viale Regina Margherita. Le fiamme, divampate al sesto piano durante i lavori di ristrutturazione, sono state prontamente domate senza coinvolgere persone. L’intervento dei vigili del fuoco ha garantito la sicurezza dell’edificio e dei suoi occupanti.
Un incendio si è sviluppato questa mattina nel palazzo dell’Enel a viale Regina Margherita a Roma. Le fiamme sono scoppiate al sesto piano dell’edificio, che è in fase di ristrutturazione. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento, a quanto si apprende, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero persone coinvolte. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
