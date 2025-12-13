Roma | incendio in palazzo dell' Enel nessuna persona coinvolta

Questa mattina a Roma si è verificato un incendio nel palazzo dell’Enel in viale Regina Margherita. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte. L'evento ha suscitato molta attenzione, ma le autorità hanno assicurato che la situazione è sotto controllo.

(LaPresse) – Un incendio si è sviluppato questa mattina nel palazzo dell’ Enel a viale Regina Margherita a Roma. Le fiamme sono scoppiate al sesto piano dell’edificio, che è in fase di ristrutturazione. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento, a quanto si apprende, la situazione è sotto controllo e non ci sarebbero persone coinvolte. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Palazzo Enel in viale Regina Margherita, per domare l'incendio i vigili del fuoco entrano dalle finestre - Un’intera finestra sul lato che si affaccia su via Ombrone è andata distrutta mentre un’altra risulta danneggiata ... msn.com

Incendio al Palazzo Enel di Roma: Ultime Notizie e Dettagli Aggiornati - Questa mattina, un incendio è scoppiato all’interno del palazzo dell’Enel, situato in viale Regina Margherita, a Roma. notizie.it

